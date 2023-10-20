Antalya'da Atık Döküm Sahasında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan atık döküm sahasında çıkan yangın, makilik alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.
Atık sahasında çıkan yangın makilik alana sıçramadan söndürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde atık döküm sahasında çıkan yangın makilik alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde Yeşilbayır Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerindeki atık döküm sahasında çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, alevlere müdehale etmeye başladı. Geniş bir alandaki yangını kontrol altına almak için ekiipler yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevlerin makilik alana sıçraması önlendi.