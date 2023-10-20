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Antalya'da Atık Döküm Sahasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan atık döküm sahasında çıkan yangın, makilik alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.