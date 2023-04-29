Antalya'da Apartman Yangınında Anne-Kız Dumandan Etkilendi, Kedi Sırt Çantasına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 13 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında yan dairede oturan anne-kız dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri anne-kızı yangın merdiveniyle indirirken, İlayda Ürey (16), kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına alarak, kurtardı. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'da, 13 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında yan dairede oturan anne- kız dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri anne- kızı yangın merdiveniyle indirirken, İlayda Ürey (16), kedisi 'Nuna'yı sırt çantasına alarak, kurtardı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2237 sokak üzerinde yer alan 13 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mehmet Şerbet'e ait evden duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.