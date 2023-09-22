Antalya DKMP tarafından yaban hayatını koruma sahasında kayalıklarda dolaşan anne ayı ve ikiz yavruları dron ile görüntülendi. Görüntülerde anne ayı ve ikiz yavrularının kayalıklar üzerinde dolaşarak zirvenin tadını çıkardıkları görüldü.

Antalya'da anne ayı ve ikizleri böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya DKMP tarafından yaban hayatını koruma sahasında kayalıklarda dolaşan anne ayı ve ikiz yavruları dron ile görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Antalya Müdürlüğü Akseki Şefliği tarafından Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan çalışmalar sırasında kayalıklarda dolaşan anne ayı ve ikiz yavrularına denk gelindi. Ekipler tarafından drone kamera ile çekilen görüntülerde anne ayı ve ikiz yavrularının kayalıklar üzerinde dolaşarak zirvenin tadını çıkardıkları görüntülendi. Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sosyal medya hesaplarında "Anne ayı ve ikizleri dağların zirvesinde özgürce geziyor" mottosu ile yayınlandı.