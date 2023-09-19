Antalya'da Ambulans ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile cip çarpıştı. Ambulans şoförü yaralanırken, cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'da ciple çarpışan ambulansın şoförü Burcu Şahin, yaralandı. Hafif yaralı Akdaş, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 4258 sokak üzerinde meydana geldi. Burcu Şahin'in kullandığı 07 AGD 689 plakalı ambulans, Nadire Aslı Akdaş idaresindeki 07 ASL 993 plakalı ciple çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Burcu Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire Aslı Akdaş isze ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)