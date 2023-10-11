Antalya'da Ahşap Ürün Üretimi Yapılan İşyerinde Yangın Çıktı

Antalya'da ahşap ürün üretimi yapılan bir işyerinde çıkan yangın, 3 işyerine daha sıçradı. Yangında 4 işyeri ve içerisindeki ahşap malzemeler zarar gördü. Yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

ANTALYA'da ahşap ürün üretimi yapılan işyerinde gece saatlerinde çıkan yangın, 3 işyerine daha sıçradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar müdahalenin sürdüğü yangında 4 işyeri ve içerisindeki ahşap malzemeler zarar gördü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisindeki ahşap ürün üretimi yapılan bir işyerinde meydana geldi. Çalışmanın olmadığı ve ahşap ürünlerle dolu 3 katlı işyerinden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangının bildirilmesiyle olay yerine onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

Ahşapların yanmasıyla hızla büyüyen ve yanındaki 3 işyerine sıçrayan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bu sırada yükselen alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi gün aydınlanıncaya kadar devam ederken yangın yaklaşık 3 saatte söndürülebildi. Soğutma çalışmaları devam ettiği sırada yangından haberi olmayan çevredeki işyeri sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Bazı işyeri sahipleri ise işyerlerindeki ürünlerin zarar görmemesi için ürünlerini güvenilir yerlere taşımaya çalıştı.

Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. (DHA)