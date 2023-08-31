Antalya'da Ağaç Sulama İşinde Elektrik Akımına Kapılan Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da ağaçları sulamak için kanal üzerinde bulunan su pompasını kontrol etmek isteyen Muhammet Ersoy, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından ekipler tarafından kurtarılan Ersoy, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da ağaçları sulamak için kanal üzerinde bulunan su pompasını kontrol etmek isteyen Muhammet Ersoy (40), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaylada bulunan annesi ile babasının evine gelen Muhammet Ersoy, ağaçları sulamak istedi. Ersoy, su gelmeyince kanaldaki su pompasını kontrol etmeye gitti. Üzerini çıkartarak kanala inen Muhammet Ersoy, su pompası üzerindeki teli tutunca elektrik akımına kapıldı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, suda hareketsiz kalan Ersoy'u çıkartmak için çalışma başlattı. Elektrik akımının kesilmesinin ardından ekipler, suya girerek Ersoy'u kaşık sedyeyle yukarı çıkarttı. Ersoy, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.