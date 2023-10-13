Antalya'da 9 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangın çıkardı

Antalya'da bir çocuğun balkonda çakmakla oyunu sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadının müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Antalya'da 9 yaşındaki çocuğun balkonda çakmakla oyunu yangın çıkardı. Balkonun panjurunun ve eşyalarının yandığı yangın, daireye sıçramadan kısa surede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadının müdahalesi ise olay yerinde yapıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; dairenin balkonundan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa surede söndürüldü. Yangında evin balkonun panjurları ve balkonda bulunan bazı eşyaların yandığı öğrenildi. Yangın dolayısı ile panik yaşayan çok sayıda kişi ise dışarı koştu. Yangında dumandan etkilenen Kadriye Öztürk'e ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının 9 yaşındaki çocuk tarafından çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi. - ANTALYA