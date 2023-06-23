Antalya'da 80 Çocuk Kapasiteli Kreş Hizmete Girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da yapımını tamamladığı 80 çocuk kapasiteli ve 5 derslikli Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde, eğitim oryantasyon süreci ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da yapımını tamamladığı 80 çocuk kapasiteli ve 5 derslikli Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde, eğitim oryantasyon süreci ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kumluca Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi hizmete girdi. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı ve ayrıntılı programların hazırlandığı kreş çok amaçlı olarak tasarlandı.

İki katlı binada hizmete başlayan kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez haline getirildi. Kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitimi verilirken; beş ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için çok amaçlı oyun ve spor alanı da düşünüldü.