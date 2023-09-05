Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir adamın evinde ölü bulundu. Çocuklarının haber alamadığı adamın cansız bedeni, polis ve sağlık ekipleri tarafından tespit edildi.

Antalya'da 75 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1475. Sokak üzerindeki 12 katlı bir binanın 1.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir çocuklarının haber alamadığı 75 yaşındaki Mehmet Erol Özyuva'nın oturduğu evinde ses gelmediğini fark eden kapıcı, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Özyuva'nın yatak odasında hayatının kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özyuva'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA