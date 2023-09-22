Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz taşımadan memnun ancak taşımama kararlarından rahatsız

Ankara'da özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşları otobüslere almama tartışmaları devam ederken, Antalya'da ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu durumdan memnun olduklarını ancak bazı bölgelerde gündeme gelen taşımama kararlarından rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Antalyalı yaşlılar ücretiz taşımadan memnun

65 yaş üstü vatandaşlar Ankara'da alınan kararı ise yanlış bulduklarını dile getirdi

ANTALYA - Ankara'da özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşları otobüslere almaması hususunda yaşanan tartışmalar devam ederken, Antalya'da ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu durumdan memnun olduklarını ancak bazı bölgelerde gündeme gelen taşımama kararlarından rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Ankara'da özel halk otobüslerinin maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracaklarını duyurmasının ardından diğer şehirlerde de '65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?' sorularını gündeme getirdi.

Antalya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz olarak yaralandıkları bu hizmetten dolayı memnun olduklarını, ancak bazı bölgelerde gündeme gelen taşımama kararlarından rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Hiç hoş bir şey değil"

Durakta otobüs bekleyen 70 yaşındaki Senem Uzun, "Ben ücretsiz biniyorum ve memnunum. Hiç olmazsa bundan yararlanıyoruz. Aldığım para 5 bin 500 lira, kiralara para yetmiyor ki. Buna karar verenler bir ay kendileri yaşasın bakalım. Ankara'yı duydum, hiç hoş bir şey değil. Bu karara karşıyız" diye konuşurken, bir başka ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaş da "Şuan ben ücretiz biniyorum. Böyle bir uygulama olmasın. Ne maaş alıyoruz ki?" şeklinde değerlendirmede bulundu.