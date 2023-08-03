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Antalya'da 58 yaşındaki kişi ırmağa girerken boğularak hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde piknik alanında serinlemek için ırmağa giren 58 yaşındaki kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 58 yaşındaki kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Mevkiinde meydana geldi. 58 yaşındaki Murat Borak, ailesiyle geldiği piknik alanında serinlemek için ırmağa girdi. Daha sonra su içerisinde Borak'ın, çırpınışlarını gören ailesi yardım istedi. Sudan çıkartılan Borak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Borak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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