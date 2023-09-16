Antalya'da 4 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın Çıktı

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Alevlerin sardığı çatı katı küle dönerken, mahallelilerden bazıları da yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 818 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katından alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda oturanlar ve yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, çatı katı küle döndü. Mahalle sakinlerinden bazıları ise ellerinde cep telefonuyla yangını görüntüledi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.