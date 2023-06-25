Antalya'da 13 yaşındaki çocuk teras katından düşerek hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki Nisa Nur Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta yaşayan Nisa Nur Kara, üç katlı apartmanın terasından zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kemer yakınlarında fenalaşan çocuk, nakledildiği Kemer Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kara'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Yaşam