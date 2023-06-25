Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk teras katından düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk teras katından düşerek hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki Nisa Nur Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta yaşayan Nisa Nur Kara, üç katlı apartmanın terasından zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kemer yakınlarında fenalaşan çocuk, nakledildiği Kemer Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Yaşam

Jandarma Kumluca Antalya Kemer Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title