Antalya'da 13 yaşındaki çocuk teras katından düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç katlı apartmanın teras katından düşen 13 yaşındaki Nisa Nur Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.