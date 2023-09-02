Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç birbirine çarptı. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmadı ve Kemer-Antalya Karayolu 40 dakika süreyle trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.