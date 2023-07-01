Antalya'da bayramın son günü yaşanan boğulma vakalarında bir kişi hayatını kaybetti. İlk olay Konyaaltı sahilinde, ikinci olay ise Manavgat ilçesinde gerçekleşti. Her iki olayda da yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

- Antalya'da 1 günde ikinci boğulma vakası

43 yaşındaki adam, tüm çabalara rağmen hastanede hayatını kaybetti

Sahilde yapılan kalp masajları sonuç vermedi

ANTALYA - Antalya'da bayramın son günü iki boğulma vakası yaşandı. Sabah saatlerinde Konyaaltı sahilinde yaşanan üzücü olayın ardından akşam saatlerinde acı haber Manavgat ilçesinden geldi.

Bugün saat 12.00 sırasında Konyaaltı Belediyesi karşısındaki 23 numaralı plajın yanındaki halka açık bölüm sahilinde meydana gelen ilk olayda kuzeniyle birlikte Kurban Bayramı tatili Trabzon'dan Antalya'ya gelen Mustafa Baytarboğularak hayatını kaybetti. Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkartılan Baytar, sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İkinci olay ise akşam saatlerinde Manavgat ilçesinde yaşandı. Kardeşi Atılgan İnan ile birlikte Manavgat Belediyesi Boğaz Otel önünden denize giren Serkan İnan boğularak yaşamını yitirdi.

İyi derecede yüzme bildiği bildirilen 43 yaşındaki Serkan İnan denizde uzun süre yüzüstü yattığını gören vatandaşlar tarafından sahile çıkarılırken, tesadüfen orada bulunan bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de dakikalar süren kalp masajının ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Serkan İnan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.