Antalya Büyükşehir Belediyesi YKS'ye Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle veli ve görevlileri ücretsiz taşıyacak. Aday ve görevlilerin imkandan yararlanmak için sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, yarın ve 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle veli ve görevlileri ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten hafta sonu yapılacak YKS sınavlarına katılacak adaylara ve görevlilere toplu ulaşım desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve raylı sistem araçları, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar, veli ve görevlilerin sınav yerlerine kolay ulaşım sağlamaları amacıyla ücretsiz hizmet verecek.

Aday ve görevlilerin imkandan yararlanmak için sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.