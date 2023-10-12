Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nı Yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların cenaze ve definle ilgili işlemlerini daha modern koşullarda yapmalarını sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlattığı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer almamasına rağmen kentin ve halkın yararına yönelik geliştirilen Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesi tamamlandı. Cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle başlatılan projeyle Uncalı Kent Mezarlığı, modern koşullarda ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa edildi.

DAHA MODERN KOŞULLARDA İŞLEMLER YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında gasilhane sayısı 2'den 6'ya, morg sayısı 12'den 36'ya yükseltilirken, 85 metrekarelik cami yerine 250 metrekarelik cami inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Uncalı Kent Mezarlığı'nda vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabiliyor.