Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Manavgat Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim, oryantasyon süreci ile başladı. 6 derslikli ve 120 öğrenci kapasiteli kreş, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Manavgat Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim, oryantasyon süreci ile başladı.

Manavgat Örnek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 6 derslikli ve 120 öğrenci kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi kapılarını açtı. 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek kreşte öğrenciler oryantasyona tabi tutuldu. Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde oryantasyon sürecinden sonra tam zamanlı eğitime de kısa süre içinde başlanacak.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için profesyoneller tarafından ayrıntılı programların yürütüleceği kreş, çok amaçlı olarak tasarlandı. İki katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olarak Manavgat'ta hizmete açıldı.