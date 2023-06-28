Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti Sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Bu kapsamda 3 farklı noktada temiz, hijyenik ve sağlıklı koşullarda kurban kesim işlemleri gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda veteriner hekimler gözetiminde deneyimli kasaplarla kurban kesim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ücretsiz kurban kesim hizmeti, Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı arkası Kapalı Çarşamba Pazarı, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Mahallesi Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda veriliyor.

SIRA NUMARASI İLE KESİM

Usta kasaplar tarafından İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilen kurban kesimi sırasında çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de hizmet veriyor. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ederken, kesimler sıra numarasına göre yapılıyor. Hizmet kapsamında sıra numarası gelen vatandaşın kurbanlığı titizlikle kesilerek kısa sürede parçalanıp, poşetlenerek sahibine teslim ediliyor.