Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaleiçi'ni Temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi sokaklarını temizlik ve süpürme işlemi yaparak pırıl pırıl hale getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, çevre kirliliğine neden olan çöpleri temizliyor ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kaleiçi sokaklarını, temizlik ve süpürme işlemi yaparak pırıl pırıl hale getiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihi ve turistik bölgesi Kaleiçi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan çöpleri temizliyor, halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 18 kişilik ekibi, bir çavuş, bir şef, Kaleiçi ve Yat Limanı bölgesinde vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak için cadde ve sokakları titizlikle temizliyor. Ekipler her gün saat 06.00 ile 24.00 arasında adım adım sokak ve caddeleri temizleyerek, Kaleiçi'nin misafirlerini daha temiz karşılaması için hummalı şekilde çalışıyor.

"İlaçlama ekibi fece gündüz görevde"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 8 kişilik ilaçlama ekibi de Kaleiçi'nde vektörle mücadele çerçevesinde gece gündüz hizmet veriyor. İnsan akışının yoğun yaşandığı bölgede vatandaşların sağlığı için ekipler haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. - ANTALYA