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Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de Çocuk Şenlikleri Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de Çocuk Şenlikleri Düzenledi

Yaşam Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Finike Yat Limanında çocuk şenlikleri düzenlendi. Şenlikte şişme oyun parkları, çizgi karakterler, tahta bacak, dev maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama ve balon şov gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Belediyenin Bando ve Kent Orkestrasının da konser verdiği etkinlikte, çocuklar gün boyunca eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de çocuk şenlikleri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Finike Yat Limanında düzenlenen şenlikte, şişme oyun parkları, çizgi karakterler, tahta bacak, dev maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama ve balon şov gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Belediyenin Bando ve Kent Orkestrasının da konser verdiği etkinlikte, çocuklar gün boyunca eğlendi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaşam Haberler

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