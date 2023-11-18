Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Ara Tatilde Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, okulların ara tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor. Tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları yakından görerek, eğlenceli saatler geçiyor.

127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yoğun günler yaşıyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Aileler, havaların da güzel gitmesiyle çocuklarını teknolojiden uzak tutmak, tatillerini faydalı şekilde değerlendirmek için Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getiriyor. Hayvanları yakından görme imkanı bulan çocuklar, doğa içinde keyifli zaman geçiriyor. 650 dönüm arazi üzerine kurulu olan Doğal Yaşam Parkı'nda maymun, tavşan, şempanze, kanguru, kaplan, aslan, ayı, timsah, yılan ve kuş türleri en fazla ilgi çeken hayvanların başında geliyor.

Yerli ve yabancılardan yoğun ilgi

Antalya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, ara tatil döneminde ziyaretçi akınına uğradıklarını belirterek, "Ara tatilin başlamasıyla her gün binlerce ziyaretçiyi kabul ediyoruz. Çocuklar aileleri birlikte hayvanları yakından inceleyip, doğa ile iç içe olan ortamımızda piknik yapma şansları oluyor" dedi. - ANTALYA