Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ücretsiz ziyaretçi kabul edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak. Ayrıca çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak. Ayrıca sevimli dostlarla çocukları buluşturacak özel etkinlikler düzenlenecek.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan 127 türde bin 400'ün üzerindeki hayvana ev sahipliği Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını büyük küçük tüm ziyaretçilerine ücretsiz açacak.

ÇOCUKLAR SEVİMLİ DOSTLARLA BULUŞACAK

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar doğal yaşam parkını gezerek merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, boyama etkinliğine de katılarak unutulmaz bir gün geçirecek.