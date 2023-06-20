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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvanların Tırnak Bakımını Ücretsiz Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvanların Tırnak Bakımını Ücretsiz Yapıyor

Yaşam Haberleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri, Döşemealtı ilçesinde büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz olarak yaptı. Hayvan sağlığı açısından önemli olan tırnak bakımı, et ve süt verimini de arttırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri, Döşemealtı ilçesinde büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veterinerler, Kevşirler Mahallesi'nde et ve süt verimini düşüren rahatsızlıklara karşı büyükbaş hayvanları kontrol etti ve özel kafeslere alarak tırnaklarını kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner Süleyman Çeliker, hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının önemli olduğunu belirtti.

Büyükbaş hayvanlarının 6 ayda bir tırnak kesimi ve bakımının yapılması gerektiğini anlatan Çeliker, "Hayvanların tırnakları uzadığı zaman yürüyüş bozuklukları oluşuyor ve et, süt veriminde de düşüş meydana geliyor. Ne yazık ki vatandaşlarımız tırnak bakım işini yapacak kişiye ulaşmakta zorlanıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın hayvanlarının tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Besicilik ile uğraşan Arif Hekimoğlu da uygulamadan son derece memnun olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Yaşam

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