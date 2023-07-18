Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'ndaki Köpek Parkını Yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan köpek parkını yenileyerek can dostların ve sahiplerinin kullanımına sundu. Park, evcil hayvanların daha özgür bir ortamda gezmeleri ve sahipleriyle keyifli zaman geçirmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Park, 24 saat açık olup, gece ışıklandırması da bulunmaktadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan köpek parkı yenilenen yüzüyle can dostların ve sahiplerinin kullanımına sundu.

Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi ile sahipsiz kedi ve köpeklere kucak açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipli hayvanları da unutmuyor. Evcil hayvanların daha özgür bir ortamda gezmeleri, enerjilerini atmaları ve sahipleriyle keyifli zaman geçirmeleri amacıyla hizmet veren Atatürk Kültür Parkı içerisinde hizmet veren köpek parkı yenilendi.

"24 saat açık"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla park giriş kapısından çimlerine, banklarından köpek parkurlarına kadar yenilendi.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç tüm hayvan sahiplerine ücretsiz hizmet verecek olan parkın 7/24 açık olduğunu söyledi. Parkın gece ışıklandırmasının da olduğunu söyleyen Kılıç, "Burada evcil dostlarımız ve sahiplerinin sosyalleşmesi, oynaması, enerjilerini atabilmesi için bir parkur oluşturduk. Tüm can dostlarımızı sahipleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek için buraya bekliyoruz" dedi.

"Sahipleri de mutlu"

Parkı evcil hayvanlarıyla birlikte ziyarete den vatandaşlar da son derece memnun olduklarını söyledi. Parkı köpeği ile ziyaret eden Ebru Dağyar, "Burada çok mutluyuz. Başta köpekler olmak üzere tüm hayvanlar için çok güzel bir yer oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sahipli hayvanlar için çok faydalı, eğlenceli bir parkur olmuş" dedi.

"Güvenli ve konforlu"

"Beyza Demiraslı da parkın evcil hayvanlar için son derece güvenli ve

konforlu olduğunu belirterek,"Burası köpekler için gayet güvenli. Onların güvenliği sağlandığı için kendimizi çok rahat hissediyoruz. Evim buraya yakın günde bir saat köpeğimle buraya geliyorum. Köpeğim enerjisini atıyor eve mutlu dönüyoruz. Gayet temiz ve güzel bir parkurolmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" - ANTALYA