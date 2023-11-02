Antalya Açıklarında Oluşan Hortum Karaya Ulaşamadan Etkisini Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarında da görüldü. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Antalya açıklarında hortum

Yaklaşık 10 dakika sürdü karaya ulaşamadan etkisini kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarında da görüldü.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent denizinde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.