Antakya'da Yük Taşıma Halatı Koptu, İşçi Düştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir işyerinde yük taşıma halatının kopması sonucu boya yapan bir işçi düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yük taşıma halatının kopması sonucunda boya yapan işçi düştü. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Yolu üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Bir işçi boya yaparken vincin yük kaldırma halatı koptu. Halatın kopmasıyla işçi iskeleyle birlikte düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. - HATAY