Antakya'da yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üstüne devrildi. İş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üstüne devrildi.
Gündüz Caddesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
İş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan binanın iş makinesinin üzerine devrilme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Yaşam