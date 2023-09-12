Antakya'da yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesi operatörü yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın çarptığı iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı. İş makinası operatörü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.