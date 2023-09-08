Antakya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E5 karayolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY