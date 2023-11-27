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Antakya'da trafoda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Yaşam Haberleri
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan trafoda çıkan yagın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir trafoda arıza nedeniyle yangın çıktı. Trafoda çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Antakya Hatay Yaşam Haberler

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