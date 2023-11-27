Antakya'da trafoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan trafoda çıkan yagın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir trafoda arıza nedeniyle yangın çıktı. Trafoda çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - HATAY