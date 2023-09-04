Antakya'da Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antakya ilçesinde duvar ile konteyner arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için operasyon düzenledi. Köpek, operasyonun ardından sahibine teslim edildi.