Antakya'da Sıkışan Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antakya ilçesinde duvar ile konteyner arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için operasyon düzenledi. Köpek, operasyonun ardından sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde duvar ile konteyner arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde duvar ile konteyner arasında sıkışan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarı alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine giderek yavru köpeği kurtarmak için operasyon başlattı. İtfaiye personelinin çalışmasıyla köpek sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldı. Operasyonun ardından yavru köpek, sahibine teslim edildi. - HATAY