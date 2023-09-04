Antakya'da Sıkışan Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteyner ile duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sağlık durumunu kontrol etti. Yavru köpeğe su ve mama verildikten sonra serbest bırakıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteyner ile duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Akasya Mahallesi'nde bulunan konteyner eczane ile duvar arasına köpek yavrusunun sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Durumunun iyi olduğu anlaşılan yavru, su ve mama verilmesinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam