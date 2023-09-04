Antakya'da Sıkışan Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteyner ile duvar arasında sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sağlık durumunu kontrol etti. Yavru köpeğe su ve mama verildikten sonra serbest bırakıldı.