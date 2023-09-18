Antakya'da kuyuya düşen inek vinçle kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inek kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla inek kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ineğinin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için operasyon başlattı. İnek, vinç yardımıyla kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. O anlarsa cep telefonuyla kaydedildi. - HATAY