Antakya'da Konut Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, Odabaşı Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından diğer konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.