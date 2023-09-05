Antakya'da Konut Yangını Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, Odabaşı Mahallesi'nde çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından diğer konutlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konut yangını söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam