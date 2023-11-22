Antakya'da kaza: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Honda kavşağında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - HATAY