Antakya'da İşçi Düştü: Ağır Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir iş yerinin iç cephe boyasını yaparken halatın kopması sonucu düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.