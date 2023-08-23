Antakya'da İşçi Düştü: Ağır Yaralı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir iş yerinin iç cephe boyasını yaparken halatın kopması sonucu düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir iş yerinin iç cephe boyasını yaparken halatın kopması sonucu düşen işçi ağır yaralandı.
Kisecik Mahallesi'ndeki bir iş yerinin iç cephe boyasını yapan işçi N.Y'yi taşıyan halat koptu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ağır yaralanan N.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam