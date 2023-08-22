Antakya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boş araziye konulan hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, boş arazide bulunan hurdalar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerlerine yakın alanda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.