Antakya'da enkaz altında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Antakya ilçesinde yıkımı gerçekleşen binada mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldı. Kedinin durumu iyi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yıkımı gerçekleşen binadan yavru kedi kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde gerçekleşti. Yıkımı gerçekleştirilen binada yavru kedinin mahsur kaldığı anlaşıldı. Yıkım ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kedi enkazdan kurtarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam