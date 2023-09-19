Antakya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'nın Çerçikaya Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Antakya'nın Çerçikaya Mahallesi'nde bugün öğlen 13.16'da çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankı, 7 ilk müdahale, 82 personel ile müdahale edildi. Yangın 15.15 sularında havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY