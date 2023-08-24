Antakya'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün kara ile havadan kısa sürede müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.