Antakya'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
Yaşam Haberleri
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün kara ile havadan kısa sürede müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Antakya ilçesinde Kisecik- Karaksı yolunda orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün kara ile havadan kısa sürede müdahalesiyle yangın evlere sıçrayıp büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam