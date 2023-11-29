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Antakya'da bir iş yerinde yangın çıktı

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde yangın çıktı.

Antakya ilçesine bağlı Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören işçiler, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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