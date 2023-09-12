Antakya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antakya'nın Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Antakya'nın Yeni Sanayi Sitesi 15. Caddede bulunan iş yerinin önünde çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam