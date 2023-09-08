Antakya'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın İskenderun yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde pirina fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İskenderun yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan pirina fabrikasında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürüldü. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam