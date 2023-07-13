Annesinin yanından evine dönen kadın minibüsün altında hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesinin yanından kendi evine dönen kadın, sokak üzerinde manevra yapmaya çalışan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Konuksever Mahallesinde oturan Hayat Deniz (50),annesinin yanından ayrılıp kendi evine gitmek için yola çıktı. Yaşlı kadın sokak üzerinde Hüseyin Ö. kontrolünde olan ve dönmek için manevra yapan 07 FRM 35 plakalı minibüsün altında kaldı. Kadının minibüsün altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından çok sayıda yakını olay yerine koştu. Cenaze yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.