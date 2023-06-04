Artvin'de Deriner Barajı etrafında dolaşan yaban keçisi sürüsünün en yeni bireyi, annesini kaybedince barajın güvenlik kulübesine sığındı. Yaban keçileri Artvin'de bulunan Deriner Barajı'nı mesken tuttu. Baraj etrafında yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayan keçiler, baraj çalışanlarına oldukça alışmış durumda.

Annesini kaybeden yavru yaban keçisi güvenlik kulübesine sığındı

ARTVİN - Artvin'de Deriner Barajı etrafında dolaşan yaban keçisi sürüsünün en yeni bireyi, annesini kaybedince barajın güvenlik kulübesine sığındı.

Yaban keçileri Artvin'de bulunan Deriner Barajı'nı mesken tuttu. Baraj etrafında yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayan keçiler, baraj çalışanlarına oldukça alışmış durumda. Ürkeklikleriyle bilinen yaban keçileri, baraj etrafında insanları aldırış etmeden rahatlıkla dolaşabiliyor.

Baraj etrafından dolaşan sürünün en yeni bireri bir haftalık yaban keçisi, annesini kaybedince güvenlik kulübesine sığındı.

Güvenlik görevlisi İbrahim Kırçıcek, içeriye giren keçi yavrusunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Yürümede zorlanan yavru keçisi kucağına alan Kırçıcek, yaralı olup olmadığına baktıktan sonra yiyecek verdi.

Daha sonra dışarı çıkarak annesini aramaya başlayan Kırçıcek, keçilerin bulunduğu tepeye çıkıp yavru keçiyi annesinin bulunduğu alana bıraktı. O anları ise cep telefonuyla kaydetti.