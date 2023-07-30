Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman işçisi Ömer Tekiner(23), annesi ölen 2 şahin yavrusunu özel olarak aldığı tavuk ciğeri, kanat ve köfte ile besliyor. Yavrular büyüyüp uçmaya başlarken, Tekiner'in yuvalarına bıraktığı yiyecek ve su ile beslenmelerine devam ediyor.

Annesi ölen yavru şahinleri orman işçisi besliyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman işçisi Ömer Tekiner(23), annesi ölen 2 şahin yavrusunu özel olarak aldığı tavuk ciğeri, kanat ve köfte ile besliyor.

İlçedeki Boduroğlu Yaylası ormanlarında çalışan Ömer Tekiner, 1 ay önce çam ağacında 2 şahin yavrusunu fark etti. Tekiner merdiven yardımıyla çıktığı ağaçtaki yuvada yavruların annelerinin öldüğünü gördü. Tekiner, özel olarak aldığı tavuk ciğeri, kanat ve köfte ile yavruları beslemeye başladı. Yavrular büyüyüp uçmaya başlarken, Tekiner'in yuvalarına bıraktığı yiyecek ve su ile beslenmelerine devam ediyor.

Orman işçisi Ömer Tekiner, "Anneleri ölmüş, yuvada gördük. Kendimiz beslemeye başladık. Yaklaşık 1 aydır besliyoruz. Yeni uçmaya başladılar. Şu anda yuvada yoklar ama biz her gün düzenli olarak yemeklerini ve sularını bırakıyoruz. Onlar bize biz onlara alıştık. Yuvada oldukları sürece bizden kaçmıyorlar" dedi.