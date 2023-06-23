Tunceli'de annelerinin terk ettiği 5 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde koruma altına alındı. Beslenme ve bakımları yapılan yavruların uçma yeteneğini kazanmasının ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

Annelerinin terk ettiği yavru baykuşlar koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de annelerinin terk ettiği 5 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde koruma altına alındı. Beslenme ve bakımları yapılan yavruların uçma yeteneğini kazanmasının ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli'nin Pertek İlçesi Hıdırdamı bölgesinde evine restore eden bir vatandaş, evin çatısında anneleri tarafından terk edilmiş 5 yavru baykuş buldu. Vatandaşın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirmesi üzerine ekipler köye giderek yavru baykuşları aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne getirilen yavruların bakım ve beslenmeleri veteriner hekim tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Yavruların uçma yeteneğini kazanmasının ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.