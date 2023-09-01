Anne ve Kızı Yan Yana Defnedildi

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mislina Ölmez ile annesi Sadet Ölmez'in cenazeleri defnedildi.

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mislina Ölmez ile annesi Sadet Ölmez'in cenazeleri otopsinin ardından adli tıptan alınarak Şeyh Adil Camii'ne getirildi. Helallik alınması, cenaze namazlarının kılınmasının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürülen Mislina Ölmez ve annesi Sadet Ölmez, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

20 GÜN UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Öte yandan Mislina Ölmez ile Oğuzhan Kuşat'ın depremden sonra birlikte kaçtıkları, ailelerinin izin vermesiyle evlendikleri belirtildi. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşandığı ancak Oğuzhan Kuşat'ın eski eşini tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Mislina Ölmez'in 20 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Oğuzhan Kuşat'ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, bunun üzerine Kahramanmaraş Aile Mahkemesi'nin Kuşat hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verdiği ortaya çıktı.