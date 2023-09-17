- Anne ve babaların önceliği "organik kumaş" oldu

DÜZCE - Düzce'de yaşayan girişimci Zeynep Dinç, son yıllarda bebeklerde görülen cilt problemlerinden yola çıkarak organik kumaşlardan ürünler üretmeye başladı. Dinç'in el emeği göz nuru ürünleri özellikle ebeveynlerin önceliği oldu.

Son dönemlerde tekstil ürünlerinin fabrikasyona geçmesi ve sentetik ürünlerin yaygınlaşmasıyla özellikle hassas ciltli bireylerde çeşitli rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Naylon bazlı ürünler ve kimyasal boyalar sebebiyle bebekler ile birlikte kadınların cilt şikayetlerinde de artış yaşanıyor. Piyasada var olan ürünlerin cilt rahatsızlıklarını artırdığını fark eden giyim endüstrisi öğretmeni Zeynep Dinç de, kendi markasını oluşturarak, organik ürünler üretmeye başladı. Dinç, bebekler için battaniyeden pançoya, kadınlar için ise pareodan bornoza kadar çeşitli ürünler üreterek, tüketiciyle buluşturuyor.

"Hayalim vardı"

Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu söyleyen Zeynep Dinç, "Organik kumaşlarla bebeklere ve yetişkinlere ürünler üretiyorum. Özel tasarımlar yapıyorum. Bu mesleğe başlarken de zaten Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için bir altyapım vardı. Daha önce de modelist olarak çalıştım. Hep böyle kendi mesleğimi icra edebileceğim, kendi becerilerimi ortaya koyabileceğim, kendi markamı oluşturabilme hayalim vardı. Çocuğumu da büyüttükten sonra böyle bir fırsat geçti elime. Ben de özellikle bebekler için çok zor bulduğumuz organik kumaşlarla tasarımlar yapmaya başladım. Yetişkinler için de yine tasarımlar yapıyoruz. Yüzde 100 organik kumaşlarda yapılan birçok farklı ürünler üretiyorum" dedi.

"Organik kumaşlar çok daha sağlıklı"

Organik kumaş üretilen giysilerin cilt için daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken Dinç, "Organik kumaş cildimize dost. Bebeklerin cildi çok hassas bu noktada. Özellikle gittikçe alerjik bünyelerin arttığı, sağlık sorunlarını yaşadığımız bir döneme giriyoruz. Bu yüzden organik kumaşlar bizim cildimize dost. Organik boyalar ve pamukla üretilen, ilaçların olmadığı kumaşlar bunlar. Bu yüzden de daha sağlıklı kumaşlar" diye konuştu.

"Bu kumaşlara ulaşmak çok zor"

Özellikle ebeveynlerin organik bebek kıyafeti bulmakta zorlandığını kaydeden Zeynep Dinç, "Piyasada bu kumaşlara ulaşmak çok zor. Böyle bir açık fark ettim. Ben de bu kumaşlarla ilgili çalışmalar yapmak istedim. Aynı zamanda yetişkinlerin taleplerine göre yine su emiciliği çok yüksek kumaşlar olduğu için bornoz, pançolar yapıyorum. Ayrıca denizden çıktıktan sonra su emiciliği yüksek olduğundan dolayı pareo olarak kullanılabilen yetişkinler için çocuklar için panço olarak kullanılabilen ürünler üretiyorum" şeklinde konuştu.